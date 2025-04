Ex-assessora de Davi Brito detona família do ex-BBB e faz revelação

Davi Brito, campeão do BBB24, continua sendo um dos nomes mais comentados do momento. Entre rumores de gravidez e término de relacionamento, o ex-BBB tem se envolvido em uma sequência de polêmicas. A mais recente envolve sua antiga assessora, Elizângela Carlos.

Elizângela foi procurada para comentar os últimos acontecimentos, mas deixou claro que não trabalha mais com o ex-brother. Ela revelou, inclusive, que faz questão de manter distância da família Brito, que classificou como “trapaceiros, trambiqueiros e enrolados”.

Em entrevista ao “Jornal dos Famosos”, de Leo Dias, a ex-assessora contou que passou por muitos perrengues enquanto cuidava da imagem de Davi durante o programa. Segundo ela, foi procurada pela mãe do baiano logo que ele entrou no reality e assumiu as redes sociais sem receber nada por isso.

Elizângela afirmou que se dedicou totalmente à campanha de Davi, inclusive indo de carro de som à comunidade para angariar votos. “Ligava para emissoras, acompanhava a mãe dele todos os dias, e no final não recebi um real, nem um obrigado”, desabafou a profissional.

Para encerrar, ela reforçou seu desejo de se afastar da família Brito e ainda alfinetou: disse que não duvida que a suposta gravidez da ex-namorada de Davi seja uma invenção. As declarações repercutiram fortemente nas redes sociais e dividiram opiniões.