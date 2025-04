BBB25: Vinicius surpreende ao assumir bissexualidade

Após a produção liberar um cooler com comidinhas e drinks para celebrar o Top 8, alguns brothers aproveitaram para trocar confidências na área externa. Durante a conversa, Vinícius abriu o coração e falou sobre sua trajetória e relação com a família. O desabafo comoveu os colegas de confinamento.

“Isso me machucava muito, mas ter isso hoje sem saber do resultado que eu tenho amanhã me liberta muito e faz com que eu me mostre pro mundo como o Vinícius 100% e que lutou a vida inteira pra ser quem ele é hoje”, disse ele, emocionado.

Joselma aproveitou o momento para mostrar apoio e se identificar com a causa. “Minha filha é bissexual e eu amo minha filha! Eu não quero que ninguém a machuque! Me machuque, mas não machuque meus filhos!”, declarou, arrancando aplausos e lágrimas dos colegas.

Guilherme também prestou solidariedade ao amigo, reforçando que sua sexualidade não define quem ele é: “Seu caráter, sua essência, isso sim importa. Você é gigante, Vinícius”, disse o brother, tocando o coração de todos ao redor.

No fim do momento, Vitória Strada se levantou, deu um abraço apertado em Vinícius e disse que se orgulha dele. A cena comoveu os telespectadores e tomou conta das redes sociais com mensagens de apoio e carinho ao brother.