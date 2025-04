BBB25: Guilherme perde estalecas por revelar informações da produção

Mais uma polêmica tomou conta da casa mais vigiada do Brasil! Guilherme foi punido com a perda de 50 estalecas após comentar que conhecia duas pessoas da produção do BBB25, além do apresentador Tadeu Schmidt. O brother alegou que os reconhecia por estarem sempre presentes nas dinâmicas.

Vinícius também foi penalizado com a mesma quantia de estalecas. O motivo? Ele afirmou conhecer uma pessoa da equipe por vê-la com frequência durante as atividades. Além disso, criticou a postura de Tadeu no último ao vivo: “Foi grosso com a gente”, disse o brother.

A produção do programa, conhecida por sua rigidez com regras, não deixou as infrações passarem em branco. A revelação de qualquer informação que envolva os bastidores é terminantemente proibida dentro do reality.

Em meio às punições, Delma fez questão de enaltecer a equipe do programa. A sister elogiou o carinho e atenção recebidos e declarou seu respeito: “Deus sabe o amor que eu tenho por essa produção, por esse pessoal, que eu nem sei quem é.”

Com a reta final se aproximando, os ânimos estão à flor da pele e qualquer deslize pode custar caro. Os participantes agora seguem mais atentos para não acumular prejuízos às vésperas da grande final do BBB25.