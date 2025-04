BBB25: Com reviravolta, paredão de hoje terá eliminação chocante

Dia de eliminação no BBB25 e a disputa está eletrizante! As parciais nas redes sociais mostram que o público está votando pesado, e o resultado segue indefinido até os últimos minutos. A expectativa é grande e os fãs dos emparedados estão mobilizados.

De acordo com as enquetes mais recentes, quem deve se despedir do reality hoje é Vinícius, com 48,9% dos votos. A surpresa está na pequena diferença em relação ao segundo colocado. A disputa está mais apertada do que nunca!

Maike aparece logo atrás, com 47% dos votos, o que representa apenas 1,1% de diferença. Os dois seguem tecnicamente empatados, e qualquer movimento dos fãs nas próximas horas pode mudar o rumo do todo jogo.

Renata, por sua vez, aparece distante dos dois, com apenas 4,1% das intenções de voto. Mesmo sendo alvo de críticas na casa, ela parece estar longe de deixar o programa neste paredão. A torcida dela respira mais aliviada — por enquanto.

Vale reforçar: para que o voto seja válido, é preciso votar diretamente pelo site do Gshow. As parciais mostram uma votação acirradíssima, e o resultado só será decidido com muito clique e exibido ao vivo hoje a noite.