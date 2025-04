Viih Tube: Saiba quanto custou festa de Lua, filha da ex-BBB e Eliezer

Evento contou com cerca de 45 fornecedores disponibilizados para suprir as necessidades da celebração - (crédito: Divulgação )

Viih Tube e Eliezer celebraram os dois aninhos da primogênita, Lua, na última quarta-feira (9). A festa contou com uma superprodução com a temática dedicada à "Barbie e os Golfinhos". A celebração foi realizada em São Paulo e contou a presença de 336 convidados.

De acordo com Mariana Vazquez, organizadora do evento, cerca de 45 fornecedores foram disponibilizados para suprir as necessidades da celebração. “Foram mais de 45 fornecedores envolvidos, cada um entregando o seu melhor trabalho, desde a decoração até as lembrancinhas”, disse Mariana.

Além disso, tanto as crianças quanto os adultos receberam lembrancinhas. “Fizemos toda a operação da lojinha, onde foram distribuídas duas lembrancinhas para cada criança – que, entre oito opções, podia escolher duas – e os adultos podiam escolher uma opção cada”, detalhou.

Apaixona pelo universo da Barbie, Lua foi quem escolheu o tema da própria festa. “A Lua é alucinada nesse desenho, que é Barbie e os Golfinhos, então ela queria que tudo tivesse a Barbie. Como é um tema muito novo, que ainda não existia no mercado, os fornecedores mandaram fazer tudo exclusivo para essa festa”, revelou Mariana.

Entre as atrações, a comemoração contou com o show da Baby Tube, o lançamento do novo espetáculo do canal, além da Baladinha Kids e uma apresentação especial da Barbie, em que Lua subiu ao palco, dançou e se emocionou. “Ela estava muito feliz, tudo que ela olhava ela reconhecia do filme, e isso foi muito bacana para quem estava assistindo também”, contou.

Viih Tube e Eliezer também entraram no clima e surgiram vestidos de Barbie e Ken, personagens favoritos da filha. A celebração contou ainda com a presença de influenciadores, ex-youtubers e personalidades conhecidas, como Yasmin Castilho.

Após o parabéns, os convidados seguiram para a lojinha temática, onde escolheram suas lembranças em uma experiência interativa e divertida. Segundo Mariana, “calcula-se que a festa custou cerca de um milhão de reais” – valor que evidencia o alto padrão da produção e o carinho investido em cada detalhe.