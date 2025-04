Bruno Montaleone vive "Homem com H" em nova produção da Disney

Transpondo as eras por uma fenda no tempo, Bruno Montaleone retorna ao universo encantado de “Perdida”, revivendo o personagem que redefiniu sua trajetória: Ian Clarke. Inspirado no best-seller de Carina Rissi, o segundo ato da história, intitulado “Encontrada”, já nasce cercado por grande expectativa. O motivo? Uma legião de fãs literários, organizados sob a comunidade book stans, que encontrou na adaptação um raro exemplo de fantasia romântica à brasileira com selo Disney.

Lançada em 2023, a primeira fase da saga conquistou o público ao combinar delicadeza narrativa e descompasso temporal: na trama, Sofia (Giovanna Grigio), jovem pragmática e fã de Jane Austen, é transportada para o século XIX, onde conhece Ian — um cavalheiro que, apesar de viver num tempo passado, enxerga o amor com uma sensibilidade bastante atual. A sintonia entre os protagonistas, somada ao apuro visual da produção, foi decisiva para o bom desempenho nas bilheteiras, colocando o filme entre “Barbie” e “Oppenheimer”.



Com “Encontrada”, Bruno reencontra o personagem que o apresentou a um novo tipo de desafio artístico: “Em ‘Perdida’, tive a sensação de realmente atravessar o tempo, como se tivesse sido convocado a habitar um mundo onde as relações pessoais eram totalmente diferentes. Foi necessária uma imersão profunda: estudei os costumes, a linguagem, a corporeidade de uma época que conhecia através dos livros e da imaginação. Em ‘Encontrada’, tenho certeza que a atmosfera manterá a essência, mas o Ian se revela em novas camadas. Há um amadurecimento, e caminhei junto com ele nessa travessia”.

O papel destoa de todos os personagens anteriores de Montaleone, geralmente marcados por uma energia mais urbana— como Thiago, em “O Lado Bom de Ser Traída”, produção da Netflix vista em mais de 80 países, e Cristiano, de “Mania de Você”, novela das 9 da TV Globo. Ele comenta: “Interpretar alguém que foi tão esperado pelos leitores da saga é uma responsabilidade, mas sinto que estamos preparados para oferecer uma continuação tão rica e envolvente quanto a primeira!”.

A relação entre Ian e Sofia, agora já conhecida pelo público, não perde fôlego. Ao contrário: provoca ainda mais curiosidade. Afinal, como se sustenta um amor entre dois mundos? “O público acolheu esse universo com um carinho imenso, e acredito que ‘Encontrada’ irá expandir ainda mais os horizontes da saga. A história se desdobra em novas questões, que surgem justamente quando tudo parece encaminhado, como se o destino insistisse em testar o que já parecia resolvido”, finaliza.

Enquanto a nova trama tem estreia prevista para 2026, Bruno poderá ser visto nos cinemas já em 1º de maio com “Homem com H”, cinebiografia de Ney Matogrosso em que interpreta Marco de Maria, ex-companheiro do ícone da música.