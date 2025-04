Alok e Romana Novais se mudam para Los Angeles com os filhos: 'Chegamos'

Romana Novais e Alok estão de mudança para América do Norte. A influenciadora, que passou por um procedimento nos olhos, contou a novidade para os seus milhões de seguidores, nesta quinta-feira (10). A médica revelou que o DJ ainda não chegou em solo norte-americano e que o aguarda nos próximos dias.

“Chegamos, LA! Passaremos uma temporada morando aqui. Já venho compartilhar com vocês", escreveu nos Stories do Instagram. "Aproveitar para contar dessa nova temporada aqui em Los Angeles, que já fazia parte dos nossos planos, uma fase fora, principalmente porque o Alok fica mais fora do que no Brasil por conta da carreira internacional e a gente queria vir mais com ele”, disse.

Vale ressaltar que, em 2021, a médica havia comentado que morar em Los Angeles estaria nos planos do artista. Segundo o DJ, que se apresentará no "Coachella" nos próximos dias 12 e 19 de abril, a cidade é um grande centro de produção musical.

Romana sofre lesão ocular

Recentemente, Romana sofreu uma lesão ocular. Ela teve uma inflamação na córnea, chamada ceratite química, após um procedimento para alongar os cílios. Nas redes sociais, a médica detalhou que acordou com cegueira temporária e muita dor nos olhos.

"Quando eu abri [o olho], veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho", contou.