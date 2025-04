BBB25! Maike reage ao puxão de cabelo que deu em Renata: "envergonhado"

Durante o Bate-Papo BBB, Maike foi confrontado com as imagens da polêmica madrugada de quinta-feira (10), quando teve atitudes inadequadas com Renata. O ex-brother agarrou o cabelo da sister e a mordeu durante uma confraternização na área externa da casa, o que gerou advertências da produção do reality.

Após rever as cenas, Maike demonstrou arrependimento e pediu desculpas ao público. “Não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei mesmo. Acho que só tenho que pedir desculpas, não tenho muito o que falar”, declarou, visivelmente constrangido com a situação.

Ele ainda afirmou que pretende mudar a forma como se comporta diante de situações parecidas. “A partir de agora vou entender um pouco mais quando estou nesse cenário errado. Sei lá, eu tô envergonhado”, completou, lamentando a atitude e as consequências que vieram em seguida.

A apresentadora do programa comentou a postura do ex-brother, destacando o fato de ele ter se desculpado. “O mais importante é que você pediu desculpas na casa, Renata te desculpou e você não ficou com um problema. Você se desculpou pela sua atitude”, pontuou, reforçando a importância do reconhecimento do erro.

O episódio segue repercutindo nas redes sociais, com muitos espectadores debatendo os limites do comportamento entre os participantes. Apesar do perdão de Renata, a atitude de Maike gerou discussões sobre respeito, consentimento e a seriedade de ações dentro do confinamento.