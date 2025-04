BBB25: Vitória chora e desabafa sobre sua trajetória no reality

Na última quinta-feira (10), uma conversa emocionante marcou a noite no BBB25. Vitória Strada abriu o coração para Diego Hypólito sobre os desafios enfrentados dentro do reality. Em lágrimas, a atriz falou sobre sua trajetória e a intensidade da experiência. Diego, sempre acolhedor, escutou com atenção e ofereceu palavras de conforto.

“Eu tô pensando em tanta coisa… já passamos por muita coisa aqui”, desabafou Vitória, visivelmente emocionada. “É um misto de gratidão com ’Meu Deus, foi tão difícil chegar até aqui’”, completou. O momento foi de emoção, mas também de leveza, com os dois se apoiando e rindo juntos logo em seguida.

Diego também compartilhou sua visão do confinamento: “A vida é muito corrida, a gente não tem tempo pra sofrer. E aqui a gente só faz isso.” A frase fez os dois caírem na gargalhada, em um raro instante de leveza em meio ao turbilhão emocional do jogo. A cumplicidade entre eles ficou evidente.

Vitória aproveitou a conversa para refletir sobre sua presença no programa. “Eu sou uma excelente atriz, mas nada que eu fizer aqui vai ser atuado”, disse ela. “Vim aqui justamente para as pessoas me conhecerem de verdade.” A declaração reforçou seu desejo de mostrar sua essência além das câmeras e dos personagens.

A conversa foi um retrato da vulnerabilidade e da força dos participantes em momentos de tensão. Vitória, com sua sinceridade, conquistou ainda mais o público. Já Diego, mostrou novamente seu lado empático, criando um espaço seguro para o desabafo da amiga.