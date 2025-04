BBB25: Renata desabafa sobre puxão de Maike: "brincadeira de péssimo gosto"

Após a eliminação de Maike e a bronca de Tadeu, Renata conversou com Vitória na área externa do BBB25. O assunto da vez foi a polêmica brincadeira de Maike, que puxou o cabelo de Renata durante a comemoração do top 8. A sister classificou o ato como desrespeitoso, mesmo reconhecendo que não houve má intenção direta.

Vitória aconselhou Renata a cuidar de seus próprios sentimentos em relação ao episódio. Em resposta, Renata disse que não pretende remoer a situação, mas reforçou que conversar com outra mulher ajuda a entender melhor o impacto. Para ela, mesmo em tom de brincadeira, há atitudes que atravessam limites importantes.

Renata relembrou o momento do puxão: “Ele enrolou a mão no meu cabelo e puxou. Eu falei com tudo ‘para’ e fiquei puta. Disse que ele ia dormir sozinho. Depois disso ele recebeu várias advertências e a gente se afastou.” Apesar de Maike ter pedido desculpas, Renata sente que ele não compreendeu totalmente o peso da situação.

Ela acredita que o brother não usou a bebida como desculpa, mas também não entendeu a responsabilidade por trás do gesto. “Convivo com ele há 80 dias, ele nunca me desrespeitou. Mas talvez ele não tenha percebido o quanto isso pega aqui dentro”, comentou. Para Renata, o ambiente do reality exige mais cuidado com atitudes e palavras.

Por fim, Renata comentou que Maike costumava fazer brincadeiras que ela relevava, mas que não cabem diante da exposição do programa. “Eu falava pra ele não me chamar assim. Sei que era no carinho, mas as pessoas lá fora podem interpretar diferente. Aqui tem que ter limite, principalmente com respeito”, concluiu.