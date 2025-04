Saiba quem é Maria Gladys; filha faz apelo após atriz surgir desorientada

A história por trás do desaparecimento da atriz Maria Gladys, de 85 anos, comoveu o país nesta sexta-feira (11). Encontrada no interior de Minas Gerais, a idosa chegou a passar por situação de vulnerabilidade em Santa Rita de Jacutinga. Nas redes sociais, a filha, Maria Thereza, pede ajuda aos seguidores para poder trazer a mãe de volta ao Rio de Janeiro.

Para quem não conhece, Maria Gladys foi considerada um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. A artista nasceu em 23 de novembro de 1939, em Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aos 15 anos, tornou-se mãe solteira de seu primeiro filho, Glayson Gladys.

Em entrevista à rádio Tupi, um dos seus filhos negou ajudar a mãe. Gladyson afirmou que a idosa gastou todo o dinheiro da aposentadoria: “Ela gastou tudo o que tinha da aposentadoria e da herança. Quer voltar, mas não tem nem como pagar a passagem. E eu não vou ajudar.”

Pouco tempo depois do nascimento do primogênito, Maria se mudou para a capital, onde conheceu famosos como Erasmo Carlos, Tim Maia e Roberto Carlos — com quem viveu um romance. Com o passar dos anos, a famosa iniciou os estudos no teatro.

Em 1959, Gladys estreou a esquete teatral O Mambembe. O elenco contava com grandes nomes, como Fernanda Montenegro, Sérgio Britto e Ítalo Rossi. Na TV, a artista atuou em Brilhante, As Noivas de Copacabana, Hilda Furacão, Vale Tudo, entre outros.