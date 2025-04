Joanna Maranhão prefere "comer lixo" a ter que assistir Jojo Todynho

Joanna Maranhão, ex-nadadora olímpica, gerou polêmica na última quinta-feira (12) ao comentar sobre a estudante de Direito, Jojo Todynho. Em um vídeo irônico envolvendo a funkeira, a comentarista afirmou que prefere comer lixo a ter que assistir aos conteúdos da campeã de A Fazenda.

Nas imagens, Joanna aparece caminhando pela rua, enquanto a legenda do vídeo dizia: “Você viu o novo vídeo da Jojo Todynho?”. A publicação também trazia uma dublagem com as seguintes frases: “Eu prefiro nadar de boca aberta no Tietê, eu prefiro andar descalça no chão de Lego, eu prefiro coçar minha perna com caco de vidro, eu prefiro beijar o Bolsonaro”. Ainda na postagem, Joanna escreveu: “Eu prefiro comer lixo”.

A declaração, no entanto, desagradou alguns fãs da estudante de Direito. “Acho interessante que essa galera nunca vem a público falar sobre o aumento das queimadas, aumento dos alimentos, taxação pra tudo que é lado, falta de insulina nas farmácias... Nessas horas, todos se escondem com medo de criticar o governo que apoiaram, mas estão sempre prontos para atacar aqueles que mostram a verdade”, defendeu um usuário.

Vale ressaltar que, além de Joanna Maranhão, famosas como Cariúcha e Andressa Urach usaram as redes sociais para detonar a funkeira. Na última quarta-feira (9), Todynho resolveu criticar o SUS (Sistema Único de Saúde), o que causou grande revolta nas ex-A Fazenda.

Na ocasião, a apresentadora do SBT afirmou que a cirurgia da cantora [bariátrica] teria afetado seu cérebro. “A cirurgia do estômago [bariátrica] não diminui só o tamanho da pessoa, mas diminui também o cérebro dela”, disparou Cariúcha, sem rodeios.