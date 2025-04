Datena vem a público se retratar com repórter esculachada ao vivo no SBT

Após gerar um enorme desconforto no programa Tá Na Hora, do SBT, Datena se retratou com a repórter Nicole Bonetti nesta sexta-feira (11). Nas redes sociais, o apresentador reconheceu que errou e pediu desculpas por tratar a profissional de forma grosseira.

"Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir sinceras desculpas. Eu não sou muito de fazer isso, mas tenho que fazer em um momento como esse — à Nicole Bonetti, minha companheira de trabalho no SBT Sorocaba. Ontem, em um programa ao vivo de três horas e meia, [...] estava escrito na lauda um nome diferente do dela", iniciou o famoso.

"E ela comentou, disse: 'Datena, eu não sou a pessoa que você está chamando, eu sou outra pessoa', e deu a notícia. Permaneceu o nome na lauda, e você tem por tendência ler o que está escrito ali, porque são centenas de milhares de nomes quase que todos os dias. E ela disse, de novo: 'Eu não sou a Daniele ou a pessoa que você está chamando, eu sou a Nicole'", explicou.

E seguiu com as declarações: "Bom, eu disse que a notícia é importante e, depois, no final, eu falei: 'Independente de você ser a Nicole ou a Daniele, você é uma pessoa extremamente capaz e responsável'. Eu não estou querendo tirar a minha responsabilidade, mas, infelizmente, os erros acontecem e, às vezes, ferem as pessoas", pontuou.

Por fim, o apresentador elogiou Nicole: "Me desculpe sinceramente com você, Nicole, mas tenho certeza de que, com a capacidade que você demonstrou ontem, você tem uma carreira brilhante pela frente. [...] Fica com Deus e muito obrigado pela compreensão", concluiu.