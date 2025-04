Antonio Fagundes é 'esquecido' por famosos em lançamento de livro

A falta de famosos no lançamento do livro Sete Minutos, de Antonio Fagundes, chamou bastante a atenção do público. Figurinha carimbada da TV Globo, o astro da teledramaturgia falou, na última quinta-feira (10), sobre o manuscrito e revelou o motivo da ausência de outros artistas em seu evento.

Vale ressaltar que Antonio Fagundes jamais seria esquecido pelo clã global. Querido por todos — ou quase todos — do meio artístico, o ator revelou que simplesmente preferiu não convidar os amigos. Em entrevista ao colunista Marcos Bulques, o irreverente Pedro, de Carga Pesada, disse que optou por poupar os atores.

“Você sabe que eu até poupei meus colegas disso, eu não convidei ninguém, não avisei ninguém. Acho que uma sessão de autógrafos, para quem trabalha todos os dias, está gravando, está fazendo teatro, no dia de folga do teatro, é um castigo. Eu poupei meus colegas disso", relatou.

Questionado se ficou chateado com a ausência dos amigos, a resposta do veterano surpreendeu: “Não fiquei nem um pouco chateado, ao contrário, fiquei feliz de saber que eles estão descansando”, explicou Antonio.

Entretanto, Letícia Spiller marcou presença na sessão de autógrafos. No entanto, ela também não foi convidada. Fagundes logo explicou: “Ela estava passando por lá, ela não foi convidada. Mas eu não fiquei chateado [com a falta de famosos]”, revelou ele.