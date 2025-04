Ana Furtado fica de fora do 'Vídeo Show Especial'

Nostalgia e muita animação estão previstas para a edição especial do Vídeo Show e Vídeo Game. Na manhã desta terça-feira (15), a Rede Globo confirmou os nomes dos apresentadores que voltarão à telinha da emissora em comemoração aos 60 anos da casa.

No entanto, nomes como o de Ana Furtado, repórter da atração entre os anos de 2002 e 2006, e Tássia Camargo, que foi a primeira a comandar o programa, ficaram de fora das gravações. Apesar do desfalque, famosos que fizeram parte do elenco já estão confirmados para o próximo dia 24.

Dentre eles estão: Angélica Ksyvickis, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi, Joaquim Lopes, Renata Ceribelli, Marcelo Tas, Paulo Betti, Renata Simões, Fernanda Keulla, Vivian Amorim, Bruno de Lucca, Aline Prado, Rafael Cortez, Maíra Charken, Geovanna Tominaga, Pathy Dejesus e Sophia Abrahão.

Durante as gravações, Miguel Falabella conversou com o Gshow e falou sobre a emoção de recordar os velhos tempos. “Não tem como não ficar emocionado com este momento. São muitas lembranças, desde o tempo de Teatro Fênix."

"Quando fui convidado para participar, insisti com Boni que eu era ator, e ele disse que as pessoas conheceriam a pessoa e não um personagem. Disse que eu seria o Falabella. E até hoje as pessoas falam do Vídeo Show comigo. Veja, a última vez em que estive no programa faz 23 anos", disse.