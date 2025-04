Tony Ramos cita conselho de médico após cirurgia e faz revelação

Garantido na próxima novela das 7, Dona de Mim, Tony Ramos relembrou momentos delicados que viveu em relação à sua saúde. O ator, que foi submetido a uma cirurgia de emergência para tratar um hematoma subdural, será um dos protagonistas da trama.

"Há um ano, estava fazendo uma peça em São Paulo e rodando um filme. Simplesmente, aconteceu um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue [no cérebro]. Eu tive uma convulsão, tive que fazer duas cirurgias. Logo em seguida, meu cirurgião falou: 'Bora, vá à luta'. Eu acreditei e fui à luta. A vida seguiu", disse.

Para quem não acompanhou, Tony Ramos contraiu o vírus Epstein-Barr. O caso aconteceu em 2024, e o veterano foi encontrado pela esposa "desfalecido" no quarto. Em conversa com Ana Maria Braga, o artista contou mais detalhes sobre o ocorrido.

"Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de líquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e, por ali, se faz uma cultura, com esse líquor", detalhou Tony. E seguiu com as declarações:

"E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein-Barr, uma virose que todos nós temos no corpo. É o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e, consequentemente, o Epstein-Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", explicou.

