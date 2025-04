BBB25: Maike fica incomodado com interesse de Vinícius em Renata

O BBB chegou ao fim para eles, mas a treta não! Maike demonstrou estar incomodado com as últimas declarações de Vinícius após sua saída do Big Brother Brasil. Durante sua participação no Bate-Papo BBB e no programa Mais Você, o baiano revelou que ficou interessado em Renata.

"Se fosse o caso e eu quisesse, me envolveria sim. Se fosse mútuo. Mas não era a questão naquele momento, eu não queria, preferia levar meu jogo individual", revelou o ex-BBB durante sua participação no Mais Você.

Vinícius também contou o motivo de não ter investido na relação. Em conversa com Gil do Vigor, o baiano contou que, mesmo interessado, teve medo de atrapalhar seu jogo. "Fiquei porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que aí eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca'", disse.

As declarações, no entanto, não agradaram Maike, com quem a bailarina se envolveu nos últimos dias na casa. O nadador usou a rede X, antigo Twitter, para criticar o adversário no reality. "Pô, véi, três meses de programa e agora quer criar fanfic de romance? Falou um monte de coisa pra Rê, fez a mina chorar e, quando ela se envolve, vem falar de ciúmes? Se liga", disparou.

