Neymar e Biancardi surgem como ‘família margarina’ e web não perdoa

O aniversário de Bruna Biancardi despertou o lado romântico do Menino Ney. Na última segunda-feira (14), a empresária completou 31 anos de vida e, para fazer a alegria da amada, Neymar usou e abusou da criatividade. Com buquês de flores e declarações, o jogador demonstrou estar apaixonado pela noiva.

Além dos mimos, Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha com o atacante do Santos, compartilhou em seu perfil do Instagram toda a família produzindo um bolo de aniversário — com direito a chantili no rosto e bebê feliz.

O momento "família feliz", no entanto, não convenceu a web. Em meio às polêmicas envolvendo Neymar e garotas de programa, os internautas comentaram sobre as últimas postagens do casal. Há quem acredite e também quem critique.

"Ela consegue ser mais ridícula que ele", "A bebê é uma fofa... mas essa cena família margarina não combina muito com a realidade", "Muito natural e orgânico. Nem parece que tem câmera filmando", "Desculpe, não consigo ver leveza e espontaneidade nesse vídeo. Olha a diferença do Eliezer e da Viih Tube — você vê naturalidade. É notório que ele está forçado".

Para quem não acompanhou, no último dia 10 de março, Neymar foi acusado pelo colunista Léo Dias de frequentar uma festinha particular com garotas de programa. Momentos depois, o apresentador veio a público se retratar com o atleta e com Neymar Pai, por não haver provas contundentes contra o famoso.