Rafa Justus assume que ama ser 'nepobaby' e faz revelação

Rafa Justus foi a convidada ilustre do podcast PodDelas, nesta terça-feira (15). A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro abrilhantou a atração. Com uma dicção impecável, a filha dos famosos assumiu amar ser uma "nepobaby". Ela ainda revelou que tem muito orgulho da família em que nasceu.

“Tem o lado bom e o lado ruim. Sempre procuro olhar o bom, porque sou positiva. Mas além de ser nepobaby, sou nepotudo. Neponeta, nepoirmã, nepotudo. Nasci após essa fama dos meus pais, consequência de um trabalho bem-feito, tenho orgulho."

Rafa também comentou que, apesar da exposição, não mudaria seu modo de viver. Ela ainda revelou que recebe constantemente o carinho do público. E mesmo sendo filha de pessoas influentes no meio artístico, sabe lidar com a pressão da fama.

"Ter nascido após isso tudo não foi uma escolha minha. Mas, hoje em dia, não mudaria nada. Amo estar nesse meio, receber esse amor diário que recebo das pessoas. A expectativa e a pressão são muito grandes. Mas tento passar que sou a Rafa, independente de qualquer rótulo ou etiqueta.”