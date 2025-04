BBB25: Reviravolta? Parciais atualizadas apontam favorita a deixar programa

As enquetes que antecipam o resultado de quem será o 17º eliminado do BBB 25 seguem a todo vapor na web. Guilherme, Joselma e Renata encaram o Paredão da semana e podem deixar o jogo ainda nesta terça-feira (15).

De acordo com a Enquete UOL, Joselma segue liderando a votação do público. Com 54,91% dos votos, a dona de casa deve deixar o jogo. Em seguida, aparece Renata, com 36,63% dos votos. E, por último, Guilherme, com 8,46% da média dos votos.

Veja como cada participante chegou ao Paredão

No último domingo (13), após a eliminação de Vinícius, João Pedro ganhou a Prova do Líder e indicou Guilherme direto para a berlinda. Renata foi a mais votada pela casa. Dona Delma, com um voto, também caiu no tão temido Paredão.

Vale lembrar que a dona de casa, dias atrás, pediu para que Guilherme e os aliados a colocassem no Paredão. “Pode me colocar no Paredão, eu prefiro, juro. Estou dizendo de coração. Dani me pediu e eu indiquei ela, então votem em mim. Votem em mim, tudinho. Eu quero que meu genro fique”, revelou.

O pedido, no entanto, gerou preocupação no genro, que disse que Joselma estava com ansiedade. Em resposta, Dona Delma disparou: “Guilherme, eu sei no meu coração. Em nome de Jesus, deixa eu ir para o Paredão. [...] E você fique aí lutando pela família”.