BBB25: Parcial atualizada aponta disputa acirrada com reviravolta

A briga de torcidas para decidir o próximo eliminado do BBB25 segue a todo vapor. Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata disputam o 18º Paredão e podem deixar o programa na próxima quinta-feira (17). Até o momento, não tem nada decidido.

De acordo com a "Enquete UOL", Diego Hypolito lidera a preferência do público. Com 50,74% dos votos, o ginasta corre grande risco de ser eliminado. Em seguida, Renata com 46,09% dos votos. A bailarina estava na frente, entretanto caiu agora de tarde. Por fim, Vitória Strada, com 3,16% dos votos.

Para quem não acompanhou a formação do Paredão, Diego Hypólito caiu na berlinda após ter um péssimo desenvolvimento na Prova do Líder. A dinâmica contava com habilidade e soma de pontos. João Pedro se saiu melhor em jogo e foi consagrado o líder da semana.

Durante a votação, o gêmeo de João Gabriel optou por colocar Vitória Strada na berlinda. “Tadeu, já é a 3ª semana que eu tô falando que os três me botariam no paredão, então... Estamos na reta final, só quero me defender."

"Eu ia colocar o Diego hoje, mas ele já tá, então eu vou colocar a Vitória, porque eu sei que eles me colocariam também. Eu tô vencendo prova, se não eu taria na reta. Então é mais por causa disso mesmo”, disse o brother em seu discurso. Pela casa, Renata foi a mais votada!