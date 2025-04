Marcello Novaes avisa que está solteiro e ex reage: "Terminou por telefone"

Marcello Novaes, aos 62 anos, confirmou sua solteirice à “Quem” durante a festa de lançamento da novela "Dona de Mim”, da TV Globo. O ator, que estava em um relacionamento com a influenciadora Saory Cardoso, de 29 anos, decidiu encerrar o vínculo de três anos com ela.

O ator explicou que está 100% focado no trabalho, especialmente no seu novo personagem, o vilão Jaques. Marcello afirmou que, neste momento, sua dedicação é total à saúde e à carreira. Questionado sobre a ex-namorada, ele foi direto e confirmou o fim do relacionamento.

Saory, que aparentemente não esperava a separação, usou as redes sociais para se pronunciar. Ela revelou que o término aconteceu por telefone e criticou a forma como Marcello expôs a situação publicamente. A influenciadora também mencionou que o rompimento ocorreu logo após ela ter feito um procedimento estético nos glúteos.

Em sua publicação, Saory afirmou que estava passando por um momento delicado e que não entendia a decisão de Marcello de terminar a relação dessa maneira. Ela ainda afirmou que esperava mais empatia da parte dele, considerando o tempo de convivência.

Enquanto isso, Marcello segue sua rotina profissional e garante que está comprometido com o novo projeto. O ator, que já teve um casamento com Letícia Spiller, tem focado em sua carreira e saúde, deixando de lado questões pessoais neste momento.