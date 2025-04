Ratinho critica contratação de Virginia no SBT e cita baixa audiência

Ratinho não economizou críticas sobre a audiência de Virginia Fonseca no SBT durante entrevista ao Pânico. Ele comparou os números baixos do programa “Sabadou” com o enorme sucesso de Virginia nas redes sociais. Segundo ele, a diferença de audiência é notável, com apenas 4 pontos de média na TV.

O apresentador destacou que o público da internet e o da televisão são diferentes, e que a tentativa do SBT de atrair influenciadores para a TV não tem dado certo. Apesar do enorme número de seguidores de Virginia no Instagram, seu programa na TV não conseguiu atrair a mesma audiência.

Ratinho ainda criticou a dificuldade do SBT em manter artistas engajados após o início dos programas. Ele afirmou que, inicialmente, famosos aparecem por conta da influência dos influenciadores, mas depois, o público desaparece, e a audiência cai.

Durante a entrevista, Ratinho brincou dizendo que Serginho Groisman copia seu programa. Ele fez uma piada sobre o apresentador do “Altas Horas”, dizendo que ambos têm convidados das mesmas épocas e discutem temas semelhantes. Para ele, a imitação é evidente, mas ele se diverte com isso.

Por fim, Ratinho defendeu a programação tradicional da TV, alegando que ela precisa se adaptar mais aos tempos atuais. Ele acredita que a inovação deve ser pensada de forma mais cuidadosa para alcançar bons resultados, ao contrário de copiar tendências da internet sem refletir.