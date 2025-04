BBB25: Parcial atualizada aponta eliminação inesperada de protagonista

Semana de reta final do BBB 25 e as parciais não param de crescer. Diego Hypólito, Renata e Vitória Strada enfrentam o 18º Paredão. Nesta quinta-feira (17), durante a exibição ao vivo do programa, na TV Globo, um dos três perderá a chance de se tornar o novo milionário.

De acordo com a Enquete UOL, a briga está entre o ginasta e a bailarina. Diego Hypólito lidera o ranking com 54,64% dos votos. Renata aparece em seguida, com 42,22%. Por último, longe da zona de perigo, Vitória Strada, com apenas 3,14% dos votos.

A semana que antecede a grande final do BBB está a todo vapor. Após Dona Delma ser eliminada, os brothers disputaram a Prova do Líder na última terça-feira (15). João Pedro, com muita garra e habilidade, conseguiu conquistar a liderança e, principalmente, a imunidade.

Durante a formação do Paredão, Vitória Strada foi indicada diretamente pelo gêmeo. Diego Hypólito já havia caído na berlinda devido ao mau desempenho na dinâmica. Pela casa, Renata foi a mais votada, sem chances de participar da prova bate-volta.

Para quem não acompanhou, a final do programa acontecerá ao vivo na próxima terça-feira (22). Após uma atividade entre os confinados, o prêmio aumentou para quase três milhões de reais.