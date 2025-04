BBB25: No Paredão, Vitória Strada revela look para a grande final

Vitória Strada mostrou para os colegas Guilherme e Renata qual será o look escolhido para a grande final do Big Brother Brasil 25. Usando um vestido bicolor — marrom e rosa —, volumoso na área do quadril, a atriz disse: "Eu olhei esse vestido e acho que ele sai tanto do óbvio, sabe?".

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a roupa da sister. "Acho que eles estão pensando: 'que vestido feio'", "Está parecendo um ovo de Páscoa, só que na posição contrária", "Se é uma coisa que ele sai é do óbvio mesmo", "Melhor eliminar logo ela, para não passar essa vergonha".

A artista, no entanto, enfrenta o 19º Paredão e, de acordo com as parciais, Vitória Strada deve deixar o programa no próximo domingo (20). Além dela, Renata e João Pedro também estão na berlinda, disputando o voto do público.