Jorge Pontual surge desorientado ao vivo e tem ajuda de Renata Lo Prete

O que aconteceu? Jorge Pontual surgiu desorientado durante uma transmissão ao vivo direto dos Estados Unidos. Renata Lo Prete, com todo o seu profissionalismo, contornou a situação. A âncora do jornal O Globo fingiu que estava havendo algum problema técnico, tirando o correspondente do ar.

Durante a sua entrada ao vivo, Jorge Pontual fez comentários desconexos e pausas enquanto falava. "É... Renata, o Governo Federal... A procuradora-geral, Kristi Noem, ela... ela... Ela disse que Harvard vai perder, os estudantes, o direito de...".

Após perceber a comunicação instável do colega, a jornalista interveio, dizendo: "Pontual, posso te pedir…? Estamos com um probleminha. Eu volto com você já, já", arrancando elogios nas redes sociais.

"Generosa, elegante, maravilhosa", "Uma fofa, sensível e superprofissional. Espero que ele esteja bem", "Isso se chama empatia e profissionalismo. Que ele fique bem", "Que gesto bonito da parte dela. Ela é uma ótima jornalista e o Pontual, um excelente comentarista. Sempre vejo ele no Globonews".

Vale ressaltar que esse não é um caso isolado. Em fevereiro deste ano, o profissional passou por momentos semelhantes durante a exibição do mesmo telejornal. Após perceber um erro no material, ele mesmo interrompeu a notícia para pedir desculpas.