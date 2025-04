BBB25: Guilherme é o primeiro finalista após desistência de Renata

Guilherme garantiu a primeira vaga na grande final do BBB25 após vencer a Prova do Finalista, que exigiu mais de onze horas de resistência. A vitória veio com a desistência de Renata, que não suportou a maratona sobre a plataforma giratória com efeitos alternados de chuva, vento e calor.

Mesmo com o desempenho impressionante, a conquista de Guilherme não passou ilesa pela web. Internautas acusam o brother de ter descumprido uma das regras da dinâmica ao vestir uma segunda blusa depois que Tadeu Schmidt já havia explicado as instruções.

O momento foi flagrado por fãs do reality e gerou um movimento nas redes sociais pedindo sua desclassificação. Segundo os usuários, a troca de roupa pode ter oferecido vantagem ao participante, já que a resistência foi realizada sob condições climáticas extremas.

Hashtags como "Guilherme Desclassificado" dominaram os assuntos mais comentados do X, com o público exigindo posicionamento da produção.

Até o momento, a Globo não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Caso a infração seja confirmada, Guilherme pode perder a vaga na final e enfrentar o último paredão da temporada ao lado de João Pedro, Vitória e Renata.