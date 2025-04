BBB25: Guilherme pode ser eliminado de prova após descumprir regra

A tensão no BBB25 não está só na resistência física. Guilherme, que ainda disputa a Prova do Finalista com Renata, virou alvo de uma possível desclassificação após movimentações consideradas suspeitas pelos internautas.

O brother teria colocado uma segunda blusa por cima da que já usava após o apresentador Tadeu Schmidt explicar as regras da dinâmica. O público foi rápido em apontar a possível irregularidade e iniciou uma mobilização nas redes sociais pedindo a eliminação de Guilherme da prova.

Como a vestimenta foi alterada após o início oficial da prova, muitos consideram que ele ganhou vantagem injusta no desafio, que envolve chuva, vento e calor em ciclos intercalados.

A prova já dura mais de onze horas e exige que os participantes fiquem firmes sobre uma plataforma giratória. Além do esforço físico, os brothers precisam lidar com os elementos climáticos e administrar fichas de descanso em um carro. Qualquer mudança no figurino pode impactar diretamente o desempenho na disputa.

Até agora, a produção do programa não se manifestou sobre o ocorrido. A expectativa é que o assunto seja abordado no programa ao vivo desta sexta-feira, especialmente se Guilherme continuar resistindo e for um dos últimos da dinâmica.