Viih Tube alimentando gato com cuspe viraliza na web após treta com atriz

Viih Tube voltou a repercutir na web após ser acusada de plagiar uma publicidade. Na ocasião, internautas resgataram um vídeo polêmico da influenciadora alimentando um gato com o próprio cuspe. O caso aconteceu em 2016, quando a ex-BBB tinha apenas 15 anos.

Nas imagens, a esposa de Eliezer abre a boca do animal e cospe dentro. Meses depois, Viih Tube veio a público se retratar com os fãs e explicar que se arrependeu do que fez. "Em 2016, quando eu tinha 15 anos, fiz uma brincadeira, mas que nunca foi na maldade. Foi a fase mais difícil da minha vida", revelou.

Viih Tube é acusada de plagiar conteúdo na web



No último fim de semana, a atriz Graciely Junqueira acusou Viih Tube de plagiar um material produzido por ela nas redes sociais. “Ela poderia ter se inspirado, claro. Mas copiar tudo, detalhe por detalhe, sem dar o mínimo de crédito, foi o que mais me chateou”, declarou a influenciadora.

Após a criadora de conteúdo expor a situação, Viih Tube se pronunciou: "Oi, meu amor, você tem razão. Copiei seu vídeo da trend das Meninas Superpoderosas mesmo. Não imaginei que isso incomodaria, me desculpe. Nem me atentei a, pelo menos, dar os créditos. Vou lá, beijão", disse.

Por fim, a atriz usou os Stories do Instagram, nesta segunda-feira (21), e afirmou que as duas já se entenderam. "Não vou entrar em detalhes, mas eu Viih Tube conversamos, ela explicou o lado dela, eu expliquei o meu e pedimos desculpas uma a outra", revelou.