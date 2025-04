Melody anuncia término de namoro e faz revelação

Melody pegou os seguidores de surpresa ao confirmar nesta segunda-feira (21/4) o fim do namoro com o fisiculturista João Pancera. A revelação foi feita de forma bem casual durante uma caixinha de perguntas no Instagram.

Ao ser questionada se estava solteira, a cantora foi direta ao ponto: “Sim”, respondeu, sem rodeios. A resposta rápida chamou atenção dos fãs.

Sem entrar em detalhes sobre o fim do relacionamento, Melody foi direta. Recentemente, ela celebrou a formatura no ensino médio e também comemorou seus 18 anos com um ensaio de fotos ao lado de um carro de luxo.

João Pancera foi o primeiro relacionamento que Melody assumiu publicamente após o fim do namoro com Guilherme Stábile, estudante com quem ela viveu um romance discreto até o Carnaval de 2025.

Nove dias depois do término com Gui, a cantora apareceu agarrada com João na academia e legendou a foto com um apaixonado “My Love”.