Maria Gladys revela se teve ajuda da neta, a atriz internacional Mia Goth

Maria Gladys revelou, em entrevista exclusiva ao programa "Domingo Espetacular", se recebeu ajuda financeira da neta, Mia Goth. Segundo Maria Thereza Mello Maron, filha mais velha da intérprete de Lucimar em “Vale Tudo” (1988), a atriz internacional, até o momento, não ofereceu ajuda à avó.

“Minha irmã mora na Europa. Chegou a circular uma história de que a minha sobrinha pagaria uma passagem para ela [Maria Gladys], mas, até agora, isso só saiu na mídia. Eu e minha mãe não fomos avisadas disso”, revelou Maria Thereza, no último domingo (20).

Maria Gladys também declarou que quase não se comunica com a neta, Mia Goth, filha de Rachel Goth e atriz de fama internacional. A jovem de 31 anos interpretou personagens icônicos em filmes de terror como “Pearl” e “MaXXXine”, exibidos em diversos países.

“Se ela vai mandar a passagem para eu ir, eu não sei. Quase não falo com a Mia, nem tenho o telefone dela, eu acho. Eu falo com a Rachel, com a mãe. A Mia é fechada”, contou a veterana, que também explicou sua real condição financeira.

“Gasto mais do que tenho para viver bem”, revelou. “É caro, mas eu quero viver bem. Só se vive uma vez e eu não economizo. O dinheiro é pouco, não dá para economizar, é para gastar. E eu gasto bem, como bem. Boa bebida, boa comida.”