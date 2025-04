Aline Moraes faz revelação inédita de namoro com Cauã Reymond: 'Não queria'

Aline Moraes fala sobre relação com Cauã Reymond - (crédito: Reprodução TV Globo/Instagram)

Em meio ao caos apocalíptico na web envolvendo o ex-namorado Cauã Reymond, Alinne Moraes comentou sobre o namoro que viveu com o ator. A artista revelou que sofreu muito assédio do público após se envolver com o galã.

"Éramos dois jovens fazendo sucesso, havia muito assédio", declarou. Alinne Moraes também comentou sobre o fim da relação: "Na separação, foi igual. Na época, eu não estava em nenhuma novela. Não queria ser aquela personagem", disse a famosa em entrevista ao jornal "O Globo".

A atriz, que vive um relacionamento há 13 anos com o diretor Mauro Lima, também relembrou relações tóxicas do passado: "Já passaram homens muito ruins pela minha vida, e ele foi selecionado a dedo [...] Quando o cara tinha alguma atitude estranha, eu já caía fora", disse ela, sem citar nomes.

Durante a entrevista, Aline também comentou sobre a sua relação com o marido. A veterana revelou que marca dia para ter relação sexual com o diretor. "Quando amigos comentam que pensam em se separar, porque não há mais uma relação sexual em razão da rotina, dos problemas, digo: 'Marque um dia!'."

"É importante. Nós sempre tivemos esse dia. Sou mais completa com ele, e não é clichê. Nos cercamos de outras pessoas, mas fazemos tudo juntos. Eu o admiro, Mauro escreve maravilhosamente bem, entende o ser humano, a vida."