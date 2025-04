BBB25: Brother pode virar o jogo e faturar prêmio milionário na reta final

A grande final do BBB 25 está prestes a acontecer. Na próxima terça-feira (22), o telespectador conhecerá o novo milionário do Big Brother Brasil. Guilherme, João Pedro e Renata disputam o voto do público para faturar R$ 2,7 milhões, prêmio acumulado para o campeão do programa.

De acordo com a "Enquete UOL", Renata lidera o favoritismo. Com 56,31% dos votos, a bailarina segue à frente dos demais. Guilherme, no entanto, pode virar o jogo. O participante vem logo atrás, com 34,23% dos votos. João Pedro chega em terceiro lugar, com 9,46% dos votos.

No último domingo, Vitória Strada foi a última participante a ser eliminada do reality. Em entrevista com Tadeu Schmidt, a atriz comentou sobre sua trajetória no programa:

“Eu não sei, eu não consigo pensar agora em nada além de que eu tô muito feliz e de que eu tô muito grata e que, pra mim, eu saí com o prêmio na mão. Eu nunca imaginei que ia chegar tão longe, de verdade. Eu não esperava chegar até a segunda semana. Eu falava: 'Nossa, passar um mês lá dentro vai ser o auge, eu vou ter conquistado muita coisa'. E foi a experiência mais louca da minha vida."

"Você me falou isso e eu nunca vou conseguir explicar em palavras. Parece que tudo que eu falo é redundante, é pouco. E eu tô muito grata também por ter durado tanto tempo. Sete paredões e alguém voltou pra eu ficar. Eu tô muito feliz mesmo. Vou levar essa experiência pro resto da minha vida.”