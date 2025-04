BBB25: Diego Hypólito e Gracyanne rompem amizade

A amizade de anos entre Diego Hypolito e Gracyanne Barbosa pode ter chegado ao fim após o BBB 25. Fora do confinamento, o ex-atleta decidiu romper os laços com a musa fitness ao descobrir que foi alvo de comentários negativos dela durante o reality.

Segundo o jornal Extra, Diego deixou de seguir Gracyanne nas redes sociais assim que assistiu aos vídeos.

Dentro da casa, Gracyanne chegou a dizer que o colega “dava mole” no jogo e era “desligado”, mesmo mantendo uma boa relação com ele diante das câmeras.

O comportamento incomodou não só Diego, mas também sua família. Edson Hypolito, irmão do ex-ginasta, classificou a atitude da influenciadora como “falsa e desleal” e reforçou que a longa amizade exigia mais sinceridade, mesmo dentro de um jogo individual.

Apesar das mágoas, Gracyanne afirmou que quer conversar com Diego e esclarecer tudo pessoalmente. “Extra jogo, com certeza, vai dar tudo certo. Ali no Sincerão em que eu o coloquei no pódio [meu mal] foi por atitudes de jogo que aconteceram ali dentro", disse.