Bella Campos faz reclamação gravíssima sobre Cauã Reymond e ator reage

A polêmica envolvendo Cauã Reymond e Bella Campos ganhou novos desdobramentos neste final de semana. Após os vilões do remake de "Vale Tudo" protagonizarem uma treta no estacionamento dos Estúdios Globo, os rumores de novos desentendimentos só aumentam.

Dessa vez, Bella Campos teria reclamado do mau cheiro nas axilas de Cauã Reymond. De acordo com Léo Dias, a atriz teria comentado sobre um forte odor de cecê. O veterano, por sua vez, se defendeu e rebateu as acusações: "Isso é cheiro de masculinidade", disparou.

Vale relembrar que, nos últimos dias, os protagonistas da novela "Vale Tudo" causaram um verdadeiro rebuliço na internet. Após a grande repercussão com a jovem atriz, Cauã Reymond chegou a receber supostas indiretas das ex-namoradas: Mariana Goldfarb, Grazi Massafera e Luiza Watson.

“Tudo o que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, comentou Mariana em seu Instagram. Grazi Massafera, por sua vez, compartilhou a foto de uma xícara com a seguinte frase: “Lágrimas do patriarcado”.

Luiza Watson, no entanto, citou um texto que falava sobre desencanto. "Desencanto tem o lado ‘bom’: você para de idealizar e começa a ver o que realmente é. Tem um texto, atribuído a Kafka, que diz o seguinte: ‘Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras, e participei com o meu verdadeiro rosto’”.