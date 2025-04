Dona do maior bumbum do Brasil coloca preenchimento para ganhar mais 4 cm

Vanessa Ataides, que ficou conhecida por ter o bumbum de 126 cm, que ela diz ser o maior do Brasil, recorreu a um novo procedimento estético para eliminar celulites e ganhar mais 4 cm na região das nádegas.

Ela conta que não tem medo de fazer preenchimento na região. "Estou feliz e realizada com o procedimento. O medo trava as pessoas de serem felizes. Quando Deus falar lá em cima que chegou a minha hora, eu vou com ou sem preenchimento. Então eu não tenho medo de fazer nada que vá me deixar feliz", comentou.

Vanessa diz que faz aplicação no glúteo há quase 10 anos. "Tenho silicone no bumbum também. Nunca tive nenhum problema com disse a DJ, que não pensa em fazer novos procedimentos. "Por enquanto não pretendo aplicar, mas se viver a vontade novamente com certeza eu aplico".