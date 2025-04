Virginia Fonseca traz à tona o que rolou em festa com Bruna Marquezine

Virginia Fonseca veio a público revelar o que realmente aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. O polêmico aniversário de João Guilherme deixou marcas até os dias de hoje na vida de Bruna Marquezine.

Em conversa com o colunista Hugo Gloss, a apresentadora do Sabadou com Virginia disse que, até hoje, não entendeu o que aconteceu na internet. "Eu juro que até hoje estou tentando entender o que aconteceu. Porque lá não aconteceu nada! Nada do que as pessoas [estão falando]. Vamos lá, eu posto tudo. A Bruna não posta. Não posta nada", disse.

Virginia fez questão de afirmar que a atriz, em nenhum momento, a desrespeitou. "Então, ela me respeitou e eu respeitei ela. Foi isso o que aconteceu. Ela não gosta de postar, por que eu vou postar ela? Para que eu vou fazer isso com ela? Qual a necessidade? Qual o intuito disso? Não tem por quê", revelou.

"Vivemos, brincamos, conversamos, dançamos muito. O aniversário do João, teve DJ lá... o Caíque, que é amigo do João. Enfim, foram superdivertidos os dias", relembrou a esposa de Zé Felipe.

Para quem não acompanhou o imbróglio envolvendo o apocalíptico aniversário de João Guilherme, Bruna Marquezine, que na época estava comprometida com o ator, foi vítima de ataques na web por não aparecer nos registros das redes sociais. Uma semana após todo o rebuliço, a protagonista do filme "Besouro Azul", e o filho de Leonardo terminaram o relacionamento.