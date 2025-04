Regina Duarte relembra período como Secretária de Cultura: "Defenestrada"

Regina Duarte está de volta à tela da Globo após anos longe da emissora. Em uma entrevista reveladora ao "Conversa com Bial", exibida na segunda-feira, a atriz falou abertamente sobre as críticas que enfrentou ao aceitar o cargo de secretária de Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

Segundo ela, a experiência foi intensa e a reação do público, devastadora. Aos 78 anos, Regina classificou o período como um divisor de águas. Disse que se entregou de corpo e alma ao desafio político, mas que foi rejeitada de maneira dura pela opinião pública.

"Fui defenestrada", desabafou, afirmando que a sociedade já evoluiu o suficiente para aceitar que ela possa fazer suas próprias escolhas.

Durante a conversa com Pedro Bial, a atriz evitou citar nomes, mas deixou claro que viveu um turbilhão de emoções após sair da Globo em 2020. Na época, o convite para integrar o governo soou como uma oportunidade única. “Como atriz, sempre quis explorar as camadas humanas, e Brasília me pareceu um prato cheio”, declarou.

Regina também relembrou que, após sua saída da Secretaria de Cultura, foi anunciada para comandar a Cinemateca Brasileira, mas nunca chegou a assumir o posto. Segundo ela, o espaço é um dos lugares mais especiais de sua trajetória artística, e a proposta estava alinhada com sua paixão pelo audiovisual.

Essa foi a primeira vez que Regina Duarte apareceu em um programa inédito da emissora desde que entrou para a política. Bial brincou ao recebê-la no estúdio, chamando-a de “filha pródiga”