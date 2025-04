Juliette e Pocah viralizam tentando invadir casa do BBB25

Juliette e Pocah decidiram transformar a final do BBB25 em cena de filme de ação. Durante a gravação do programa nesta terça-feira (22/4), as duas ex-BBBs tentaram invadir a casa mais vigiada do Brasil, mas não contavam com a agilidade da produção da Globo, que interceptou a dupla antes do crime televisivo acontecer.

“Eu tentei invadir a casa”, confessou Juliette em vídeo publicado nas redes sociais, enquanto incentivava a amiga: “Vai, Pocah, corre!”.

No registro, é possível ver as duas em disparada pelos estúdios do Projac, seguidas de perto por uma funcionária desesperada da equipe de segurança. “A mulher correndo atrás da gente”, completou a campeã do BBB21, aos risos.

A cena virou meme instantâneo e animou o clima da grande final, vencida por Renata, a primeira cearense a conquistar o título do programa.

Com 51,90% da média dos votos, a bailarina levou para casa R$2,72 milhões e entrou para a história do reality.