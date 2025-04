BBB25: Tadeu Schmidt diz o que acha da baixa audiência do programa

Durante a festa de encerramento do BBB25, realizada no Bar do Mumuzinho, no Rio de Janeiro, Tadeu Schmidt comentou a repercussão da temporada e não fugiu da questão que mais chamou atenção nos bastidores: a queda de audiência.

Em entrevista ao portal LeoDias, o apresentador reconheceu que os números ficaram abaixo do esperado, mas ponderou que o público se manteve fiel até o fim. “Foi menor que os outros, sim, mas a audiência se manteve estável. Quem começou com a gente, ficou até o último dia”, afirmou o jornalista.

Tadeu também falou sobre o cansaço acumulado após 100 dias intensos de reality. Ele contou que viveu o programa do início ao fim, sem descanso, pensando em provas, dinâmicas e tudo que envolve a produção. “Agora é hora de desligar um pouco e recarregar as energias”, afirmou.

Sobre a dinâmica de entrada em duplas, adotada nesta edição, o apresentador foi só elogios. Segundo ele, a proposta antiga da direção trouxe uma dose extra de afeto e novas possibilidades para o jogo. Ele também reforçou que cada temporada tem sua própria identidade e não deve ser comparada diretamente com as anteriores.

Apesar da repercussão mais fria do público, Tadeu garantiu que a equipe está focada em aprender com os erros e valorizar os acertos. “O que não saiu como a gente queria, a gente discute internamente. O importante é continuar evoluindo”, concluiu.