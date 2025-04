BBB25: Guilherme vence no voto único e é chamado de "campeão do povo"

Guilherme vence no voto único e é chamado de "campeão do povo" - (crédito: Globo)

O troféu do BBB25 pode até ter ido para Renata Saldanha, mas quem conquistou o coração do público no voto único foi Guilherme Vilar. Com 51,40% da preferência, o fisioterapeuta pernambucano superou a bailarina, que somou 42,38%. João Pedro ficou bem atrás, com apenas 6,22%.

A votação foi dividida entre torcida e voto único, com o resultado final sendo a média das duas. Foi esse formato que garantiu a vitória de Renata, mas nas redes sociais, Guilherme está sendo aclamado como o “campeão do povo”.

Até o jornalista Chico Barney levantou a discussão: “Guilherme pode ser considerado o Campeão do Povo? Ganhou com folga no voto único, que reflete de maneira mais fiel a preferência popular. #BBB25”.

Ao longo do reality, Guilherme marcou presença: venceu a prova de resistência, levou um carro de R$128 mil, ganhou um apê avaliado em R$260 mil e ainda embolsou os R$150 mil do segundo lugar.

Ao lado da sogra Joselma, com quem entrou na casa como dupla, o brother mostrou um jogo firme, tanto que saiu da final com 1 milhão de seguidores a mais no Instagram.