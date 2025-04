Namorada de Belo já foi presa e passado polêmico vem à tona

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, já foi presa em 2022 por suspeita de integrar uma quadrilha envolvida no chamado golpe do motoboy, aplicado em idosos em Santa Catarina.

A influenciadora foi denunciada pelo Ministério Público como parte de um grupo de 15 pessoas investigadas por estelionato.

Segundo a investigação, os criminosos ligavam para as vítimas se passando por funcionários do banco. Alegavam compras suspeitas e enviavam motoboys para recolher cartões bancários.

Rayane teria cedido contas em seu nome para movimentar o dinheiro desviado, que depois era repassado ao então noivo, apontado como líder da operação.

A Justiça catarinense aceitou a denúncia e determinou a prisão preventiva da influenciadora e dos demais suspeitos. Atualmente, o processo corre em sigilo.

O advogado de Rayane afirma que ela cumpre as medidas cautelares e aguarda audiência, alegando que não há provas que sustentem a acusação de organização criminosa.