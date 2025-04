Buarque dá apoio a Bia Miranda após ter parto prematuro sozinha

Buarque mostrou que, mesmo com o fim do relacionamento, a parceria com Bia Miranda vai além da separação. Nesta quarta-feira (23/4), o DJ visitou a influenciadora na maternidade após o nascimento de Maysha, filha de Bia com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto.

A bebê nasceu prematura e o pai biológico não compareceu ao parto, além de negar publicamente a paternidade.

Nos stories, Buarque publicou vídeos emocionados ao lado da ex, com quem tem Kaleb, de apenas 10 meses. “Cara de cansaço mental, muita raiva e choro. Destruído fisicamente e mentalmente com esse dia de hoje”, desabafou.

“Conte comigo no mínimo pra tudo. O que vem de berço não se compra”, completou.

Bia, que enfrentou o momento delicado sozinha, recebeu o ex-namorado no hospital. “Parabéns por mais uma batalha na sua vida. Você merece paz e juízo. Que Maysha e Kaleb consigam te dar isso”, completou Buarque.