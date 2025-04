After do BBB25: Flertes entre ex-BBBs marcam fim da festa

Flertes no pós festa BBB25 rolam solto entre ex-BBBs - (crédito: Reprodução Instagram)

Fora da casa mais vigiada do Brasil, ex-participantes de diversas edições do Big Brother Brasil aproveitaram a festa que rolou na última terça-feira (22). Após o fim da 25ª edição do reality, alguns casais foram vistos trocando olhares e até deixando o evento juntos.

As especulações sobre Diogo Almeida e Aline Patriarca aumentaram ainda mais após o casal publicar um vídeo juntos nos bastidores da TV Globo. Durante a festa, os pombinhos foram flagrados trocando olhares e batendo um papo animado, para quem assistia.

Para quem pensa que ficou só nisso, fontes próximas ao casal afirmaram que ambos deixaram a festa juntos em um veículo de aplicativo. Vale lembrar que Aline e Diogo formaram um casal durante o confinamento do programa.

Quem também tentou dar um fim à solteirice foi Fiuk. Com fama de pegador, o ex-BBB teria ficado encantado por Eva, que fez dupla com Renata, campeã do BBB 25. Entretanto, Wanessa Camargo, ao perceber que o possível casal estava alterado, teria barrado qualquer possibilidade de romance entre eles.

Nas redes sociais, o público comentou sobre os últimos acontecimentos: "Eu vivi pra ver o Fiuk tiozão dando uma de jovem na pista!", "Será que a Wanessa queria ele, por isso estava empurrando a Eva?", "Que sejam felizes! Cada um cuida da sua vida."