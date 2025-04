Viih Tube: Eliezer revela detalhes de golpe durante internação do filho

Eliezer veio a público contar como descobriu que estava sendo vítima de um golpe durante a internação do filho, Ravi. O influenciador revelou que foi por meio da sogra, mãe de Viih Tube, que os roubos foram desvendados.

"O Ravi ainda estava no hospital, mas ele já ia até ter alta. A gente descobriu que uma pessoa muito próxima da gente estava desviando o nosso dinheiro, aproveitando a situação que estávamos vivendo no hospital. Em 15, 20 dias, desviou muito dinheiro", iniciou.

Na sequência, Eliezer conta que a avó de Ravi e Lua tentou contato com as agências bancárias. "Ela ligou para todo mundo e ninguém tinha usado o cartão. Então, resolveu ligar para o banco, pedir o extrato e aí... pum, descobrimos ali", disse ele durante um bate-papo no podcast VacaCast.

Eliezer detalhou como tudo aconteceu de forma minuciosa. "Eram coisas muito pequenas, tipo transações de 100 reais. Ela colocava nomes de serviços que a gente já usa, como assinatura digital, e a fatura chegava com valores baixos, porque estava tudo dividido em várias vezes."

Segundo o ex-BBB, o golpe era aplicado por meio de uma maquininha de cartão de crédito: "Se chegasse uma fatura de vinte mil reais, a gente ia estranhar. Mas quando vinha quinhentos reais divididos em dez, vinte vezes, passava batido", contou.