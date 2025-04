Bella Campos ganha apoio de Taís Araújo após reclamação sobre Cauã Reymond

Em meio a todo o imbróglio envolvendo Bella Campos e Cauã Reymond, Taís Araújo, que interpreta Raquel em Vale Tudo, tem prestado apoio à colega de trabalho. Fora das câmeras, a veterana vem dando suporte à jovem atriz diante das polêmicas com o ator.

De acordo com o portal F5, fontes próximas aos artistas afirmam que Taís chegou a abrir as portas de sua própria casa para que Bella Campos celebrasse a Páscoa, no último domingo (20). A jovem ainda aproveitou o momento para desabafar com a veterana.

Nos últimos dias, a treta entre Cauã Reymond e Bella Campos ganhou grande repercussão na web. O ator, que faz par com a artista, teria reclamado da atuação de Maria de Fátima, personagem interpretada por Bella Campos.

A atriz, por sua vez, teria confrontado o famoso e questionado o motivo da "perseguição". O caso aconteceu no estacionamento dos Estúdios Globo, e pessoas que passavam por perto presenciaram os ânimos exaltados entre ambos.

Além de Bella, Cauã também teria se estressado com Humberto Carrão. A forma como o artista tem se comunicado com os colegas estaria incomodando o intérprete de César, personagem vivido por Cauã Reymond.