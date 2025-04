Fiuk se pronuncia sobre suposto flerte com Eva Pacheco - (crédito: Redes Sociais)

Fiuk usou as redes sociais nesta quinta-feira (24/4) para rebater os boatos de que teria dado em cima de Eva Pacheco, ex-participante do “BBB25”, durante a festa da final do reality.

Visivelmente irritado, o cantor e ator gravou uma sequência de stories logo após acordar, negando qualquer investida na influenciadora.

“Eu gosto de ser um cara educado, não gosto de ser inconveniente. Vocês não vão achar vídeo meu sendo chato com alguma menina, ficando na orelha de ninguém”, afirmou.

Segundo ele, Eva estava acompanhada de Wanessa no momento em que foram vistos juntos, e o vídeo que circula não passa de um recorte mal interpretado.

Fiuk ainda contou que, sim, ficou com uma garota na festa, mas garantiu que não se tratava de Eva. “Se continuar isso, vou atrás de quem criou essa nota. Não gosto de ver mentira sendo espalhada”, concluiu o artista.