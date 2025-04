Jenny Miranda detona Gato Preto por abandonar Bia Miranda no parto - (crédito: Redes Sociais)

A situação envolvendo Bia Miranda e Gato Preto ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (23/4), após a influenciadora entrar em trabalho de parto prematuro. Em meio à emergência, a mãe de Bia, Jenny Miranda, fez duras críticas ao influenciador, acusando-o de ter abandonado sua filha no momento mais delicado.

“Por causa desse merda que minha neta está vindo prematura, se pegaram a Bia caiu no chão. Se acontecer alguma coisa com a minha filha, eu caço esse verme no inferno”, disparou Jenny em suas redes sociais, responsabilizando Gato Preto pelo ocorrido.

Ela deixou claro que a queda de Bia, que teria ocorrido durante o relacionamento com o influenciador, teria agravado o quadro de saúde de sua filha e precipitado o nascimento da bebê.

O relacionamento de Bia com Gato Preto chegou ao fim apenas um dia antes, em 22 de abril, quando Bia confirmou a separação e afirmou que a relação vinha sendo marcada por várias discussões. Ela ainda pediu para que seu nome não fosse mais associado ao do ex-companheiro, reforçando que agora suas vidas estavam separadas.

Jenny, por sua vez, não poupou críticas e deixou claro que, caso algo acontecesse com Bia ou com a bebê, ela não hesitaria em buscar Gato Preto. “Se acontecer alguma coisa com a minha filha, não vou deixar barato”, disse.

Após o término do relacionamento, Gato Preto usou suas redes sociais para negar a paternidade de Maysha, o que intensificou ainda mais o clima de tensão entre os dois. “Eu não sou o pai da criança”, afirmou em suas publicações.