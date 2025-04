Top 9 celebridades com QIs surpreendementemente altos - (crédito: Redes Sociais)

Nem só de talento e fama vive uma celebridade. Longe dos holofotes, muitos artistas guardam um segredo que pouca gente imagina: uma inteligência acima da média. Algumas dessas estrelas têm QI comparável ao de grandes gênios da história, e suas trajetórias acadêmicas ou profissionais provam que cérebro e criatividade podem andar juntos.

Ashton Kutcher, por exemplo, tem QI de 160 e quase se tornou engenheiro bioquímico antes de estrear em That 70’s Show. Já Conan O’Brien, com o mesmo índice, passou por Harvard escrevendo sobre William Faulkner. Matt Damon também brilha fora das telas: o roteiro de Gênio Indomável, que lhe rendeu o Oscar, surgiu como um projeto para a faculdade.

Na música, Alicia Keys não impressiona só com os vocais: formada com louvor, ela foi aluna da Universidade de Columbia e tem QI de 154. A supermodelo Cindy Crawford também surpreende, com passagem por Engenharia Química na Northwestern University. E Lisa Kudrow, a eterna Phoebe de Friends, tem diploma em Biologia e atuou em pesquisas científicas.

O cinema também está bem representado: Quentin Tarantino, autodidata com QI 160, nunca passou pela universidade, mas criou clássicos como Pulp Fiction. Kate Beckinsale, além da carreira internacional, fala quatro idiomas e estudou em Oxford. Já Meryl Streep, com QI de 145, tem formação sólida em artes e acumula indicações ao Oscar como ninguém.