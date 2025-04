Eduardo Paes esclarece se terá show do U2 no Rio em 2026

Eduardo Paes fala sobre presença de U2 no Rio em 2026 - (crédito: Reprodução)

Eduardo Paes veio a público, nesta quinta-feira (24), para esclarecer um mal-entendido sobre a possível vinda da banda de rock U2 ao Rio de Janeiro. Em seu perfil no Twitter, o prefeito da cidade negou ter anunciado o show para 2026.

"A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado!", disse o político na plataforma digital.

Os rumores sobre a vinda da banda irlandesa começaram a circular na grande mídia dias antes da chegada de Lady Gaga ao país. A estrela do pop estará em solo sul-americano, especificamente no Rio de Janeiro, no próximo dia 3 de maio. A apresentação será realizada na Praia de Copacabana.

Todo Mundo no Rio

O projeto Todo Mundo no Rio foi idealizado para trazer grandes artistas à cidade carioca pelos próximos quatro anos. Lady Gaga será a primeira a estrear suas performances. Segundo o presidente da Bonus Track, a ideia é manter o nível estabelecido com Lady Gaga e Madonna.

“A gente vai avaliar ano a ano. Obviamente, o que nós buscamos são grandes atrações, que estejam no nível mais alto de interesse das pessoas e que tenham o maior impacto possível no mundo inteiro. Eu não preciso falar nomes. É isso que a gente busca, e é isso que esse projeto se propõe: trabalhar com a turma que bota a camisa 10 nas costas”, declarou.